Россия ввела санкции против нового премьера Украины

Под рестрикциями также оказались украинские экс-министр юстиции Денис Малюська и бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ ввело экономические санкции против нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Постановление опубликовано на портале правовых актов.

"Свириденко Юлия Анатольевна, дата рождения - 25 декабря 1985 г., место рождения г. Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР", - указано в перечне.

Помимо этого, под санкциями оказались и министр финансов Сергей Марченко, глава министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, экс-министр юстиции Украины Денис Малюська, а также экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Меры также введены против бывшего замруководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы, уполномоченного кабмина по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко, бывшего министра без портфеля Олега Немчинова и исполнительного директора офиса реформ кабмина Украины Татьяны Ковтун.