Москва возглавила рейтинг "Регион-НКО" по итогам 2025 года

На втором и третьем местах оказались Вологодская и Самарская области соответственно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Москва, Вологодская и Самарская области возглавили топ-10 абсолютных лидеров рейтинга "Регион-НКО" в 2025 году. Церемония награждения победителей прошла в рамках форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество", передает корреспондент ТАСС.

Рейтинг "Регион-НКО" - это наиболее полный инструмент для оценки уровня развития некоммерческого сектора в субъектах РФ. В его основе лежит анализ показателей 89 регионов страны.

Как отметила на церемонии председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова, проект "Регион-НКО" мобилизовал все общество для развития некоммерческого сектора. "Рейтинг стал наиболее полным источником информации о третьем секторе за шесть лет [своего существования]. Очень много показателей в рейтинге - 172 метрики - используется для их измерения, 23 источника информации ежегодно собираются в одну базу", - сказала Тополева-Солдунова.

Она отметила, что этот рейтинг позволяет проанализировать, что можно сделать в отношении некоммерческого сектора, как ускорить его развитие, от чего это зависит. "Уже много регионов эту работу провели и многие еще будут это делать. Самое главное - не останавливаться, потому что мы видим, когда какой-то регион в какой-то момент вдруг начинает активно заниматься этой работой, потом по разным причинам меняются приоритеты и эта работа не проводится, есть риск потерять позиции, снизить темпы роста и отстать", - отметила председатель комиссии ОП.

По результатам рейтинга 2025 года в топ-10 абсолютных лидеров рейтинга вошли Москва, Белгородская, Вологодская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Челябинская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Красноярский край.

Лидерами по динамике в рейтинге признаны Тверская область, Республика Марий Эл, Республика Адыгея, Саратовская область, Орловская область, Мурманская область, Республика Мордовия, Калининградская область, Омская область.

В номинации "Активность деятельности НКО" победителем стала Владимирская область. В номинациях "Результаты экспертного опроса" и "Социальная значимость" - Ненецкий автономный округ. В номинации "Социальная значимость" - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а в номинации "Экономическая значимость" - Москва. В номинации "Медиаактивность" лидером стала Херсонская область.

О форуме

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатно.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.