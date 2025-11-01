Восемь стран ОПЕК+ определят план по добыче нефти на декабрь

Начало встречи запланировано на 17:00 мск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, примут на онлайн-встрече в воскресенье решение о плане по добыче нефти на декабрь.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели и в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана.

В октябре эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, на ноябрь также было принято решение об увеличении добычи на 137 тыс. б/с.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ рассмотрит на встрече 2 ноября дальнейший рост добычи нефти. При этом, по данным источников издания, скорее всего "восьмерка" примет решение о наращивании добычи еще на 137 тыс. б/с.

Начало встречи восьми стран ОПЕК+ запланировано на 17:00 мск.