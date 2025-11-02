Reuters зарегистрировало в России еще один товарный знак

Дата истечения действия товарного знака - 4 октября 2034 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак британского информационного агентства Reuters Thomson Reuters, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака Thomson Reuters была подана 4 октября 2024 года компанией "Томсон Рейтерс Энтерпрайз Сентр" из Швейцарии и стала первой с 2017 года. Товарный знак регистрируется по восьми классам (№ 9, № 16, № 35, № 36, № 38, № 41, № 42, № 45) международной классификации товаров и услуг, которые включают, в том числе, услуги информационных агентств, передачу финансовых новостей. Заявка зарегистрирована 20 октября 2025 года.

Дата истечения действия товарного знака в РФ - 4 октября 2034 года.

Сейчаст всего у Reuters 6 действующих товарных знаков в России, следует из данных Роспатента.

Reuters - одно из крупнейших информационных агентств в мире. Ежегодно оно предоставляет более 2 млн новостных сообщений на 16 языках.