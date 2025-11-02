"Девелопмент-Юг": более 46% россиян готовы купить жилье дороже 9,5 млн рублей

По информации исследования строительно-инвестиционной корпорации, значительная часть потенциальных покупателей не нуждается в ипотечном кредитовании

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 46% жителей России готовы потратить на покупку квартиры свыше 9,5 млн рублей, следует из данных опроса строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", с которыми ознакомился ТАСС. Исследование показало, что значительная часть потенциальных покупателей не нуждается в ипотечном кредитовании.

"Почти половина респондентов (46,1%) готовы потратить на покупку квартиры более 9,5 млн рублей. 31,4% ориентируются на ценовой диапазон от 5 до 6,5 млн рублей. 16,7% опрошенных рассматривают варианты жилья стоимостью от 6,5 до 7,5 млн рублей. И лишь небольшая доля (5,9%) готова вложить в недвижимость от 7,5 до 9,5 млн рублей", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что на текущий момент покупательский спрос может смещаться в сторону более дорогостоящих и комфортных квартир, несмотря на некоторое охлаждение рынка недвижимости. Опрос показал, что россияне готовы потратить накопленные семейные сбережения на улучшение жилищных условий.

Кроме того, согласно результатам опроса, при покупке недвижимости 48% респондентов считают весомой скидку более 1,5 млн рублей, 19,6% будут рады скидке от 600 тыс. до 1 млн рублей, 18,6% устроит снижение цены на 300-500 тыс. рублей, а 13,7% готовы к покупке при условии скидки от 1,1 до 1,5 млн рублей. При этом "жертвовать" площадью квартиры ради скидки россияне не готовы. Так, 41,2% респондентов ответили, что им нужен каждый квадратный метр, и они не готовы к компромиссам, 39,2% опрошенных россиян согласны на меньшую площадь только при условии выгодного месторасположения квартиры. Еще 19,6% потенциальных покупателей готовы уменьшить площадь квартиры при условии скидки более 15%.

В результатах опроса также подчеркивается, что 28,4% респондентов полностью уверены в своих финансовых возможностях и способности выплачивать ипотеку. Еще 21,6% опрошенных россиян испытывают "некоторую тревогу", но рассчитывают справиться с выплатами. 17,6% опасаются возможных финансовых трудностей, связанных с ипотекой, а 32,4% не планируют брать ипотеку.