В Подмосковье не поддержали идею повышения возраста начала продажи алкоголя

Предлагаемая мера является существенным ограничением прав, сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку считают повышение возраста, с которого разрешено продавать алкогольную продукцию, до 21 года нецелесообразной, поскольку с наступления совершеннолетия граждане являются полностью дееспособными. Предлагаемая мера является существенным ограничением прав, сообщил ТАСС председатель комитета Сергей Керселян.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. В начале июля сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение для продажи всех видов алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, 29 октября он получил поддержку депутатов Рязанской областной думы.

"Комитет Мособлдумы совместно с профильным министерством рассмотрели на совместном заседании законопроект и считают его принятие нецелесообразным, поскольку в соответствии с действующим законодательством с момента наступления совершеннолетия (18-летнего возраста) гражданин наделяется способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, то есть является полностью дееспособным. Предлагаемое законопроектом увеличение возраста, с которого разрешается приобретать алкогольную продукцию, является существенным ограничением прав совершеннолетних граждан", - сказал Керселян.

Он подчеркнул, что необходимость указанного ограничения прав законопроектом в достаточной степени не обосновывается и напомнил, что подобные инициативы озвучивались неоднократно, однако до изменения закона дело не доходило.