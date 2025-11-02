OneTwoTrip: россияне чаще всего бронируют отели на природе в Архызе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Наибольшим спросом объекты размещения на природе пользуются у россиян в 2025 году в Архызе, Переславле-Залесском и Выборге. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Чаще всего жилье поближе к природным красотам бронируют в Архызе - в горном селе 5,9% заказов приходится на различные базы отдыха, глэмпинги и загородные дома. Популярны подобные объекты также в Переславле-Залесском (2,9%) и Выборге (2,7%). Кроме того, в топ вошли Зеленоградск (2,6%), город Шарья в Костромской области (2,5%), Горки Ленинские (2,2%), Лосево (2%), Манжерок (1,9%), Сортавала (1,8%) и Коломна (1,4%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, спрос на отели за городом устойчив: количество заказов за год не изменилось. Средняя стоимость размещения в этом зимнем сезоне составляет 10,7 тыс. рублей в сутки (на 500 рублей больше, чем годом ранее). Бронируют домики и номера, как и прежде, в среднем на два дня. В этом году на природе чуть чаще отдыхают семьями: доля заказов, в которых есть дети, выросла на 8 п. п. и достигла 78%.

Самой популярной категорией жилья для выходных и отпусков за городом оказались базы отдыха: на них приходится 59,3% бронирований, а средняя стоимость номера или домика составляет 10,4 тыс. рублей в сутки. Вдвое ниже спрос на глэмпинги (21,1%), при этом за отдых в них россияне отдают больше, в среднем 11,6 тыс. рублей. Довольно востребованы отдельные загородные дома - доля 7,6%, а за бронирование нужно заплатить в среднем 12,5 тыс. рублей в сутки. В топ-5 вариантов на природе также вошли кемпинги (4,1%, 6,5 тыс. рублей) и гостевые дома (2%, 9 тыс. рублей).