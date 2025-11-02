В аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Оренбург, Пенза, Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший авиарейс в Оренбург.