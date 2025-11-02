Минпромторг найдет новые источники для льготных автокредитов в 2026 году

Это необходимо для наращивания объемов финансирования программы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает найти дополнительные источники для увеличения объема финансирования программы льготного автокредитования в 2026 году и выйдет с поправками в законодательство по этому вопросу ко второму чтению бюджета. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Антон Алиханов.

"В части такой социально значимой меры, как льготное автокредитование, рассчитываем найти дополнительные источники, чтобы еще нарастить объемы финансирования этого инструмента. Будем готовы выйти с поправками ко второму чтению", - сказал он.

В первой редакции документа средства предусмотрены на реализацию и программы льготного автокредитования, и льготного лизинга, отметил министр. Так, исходя из текущих бюджетных возможностей, на обе программы в 2026-2028 годы предусмотрено около 115 млрд рублей, из них более 37 млрд рублей на следующий год.

Как сообщал ранее Минпромторг, за первое полугодие 2025 года по программам стимулирования спроса реализовано свыше 82,4 тыс. автомобилей. Общий объем предоставленных скидок составил почти 24,5 млрд рублей.