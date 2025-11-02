Интерес к горнолыжному курорту Мурманской области вырос в сезон 2025-2026 годов

Показатель составил 25% относительно 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Количество посуточных бронирований жилья в горнолыжном курорте Кировске в Мурманской области в сезоне 2025-2026 годов выросло на 25% относительно прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы "Авито путешествия".

"Растет спрос со стороны любителей активного отдыха. Количество бронирований посуточных объектов в Кировске на новый горнолыжный сезон с ноября 2025 по март 2026 годов выросло на 25% относительно прошлого года", - отметили в пресс-службе.

На конец октября в Кировске увеличилось и предложение посуточной аренды квартир: рост на 11% по сравнению с прошлым годом, а предложение загородной недвижимости - на 54%. "Арендовать квартиру в Кировске можно в среднем за 6,7 тыс. рублей в сутки. В основном, в них остаются на шесть суток по трое человек. Загородный дом обойдется в 21,7 тыс. рублей в сутки, чаще всего туда заселяются компании из пяти человек на пять суток", - добавили в "Авито путешествиях".

О туризме в области

Кировск расположен в 200 км к югу от Мурманска, в 33 км от горнолыжного курорта "Большой Вудъявр", который является одним из самых востребованных в РФ. В сезоне 2023-2024 годов курорт посетили свыше 405 тыс. гостей, что на 21% больше уровня предшествовавшего сезона. В январе 2025 года директор курорта Александр Сергиенко сообщал ТАСС, что ожидает увеличения количества посетителей на 10-16% в сезоне 2024-2025 годов. Неподалеку от курорта, в городе Апатиты, есть аэропорт "Хибины". Турсезон в Кировске является самым длинным в России, начинаясь в ноябре и заканчиваясь в мае-июне. В 2024 году "Большой Вудъявр" получил премию "Горы России" в номинации "Лучший в России горнолыжный курорт в черте города". Развитие инфраструктуры и рекреационного потенциала горно-туристического кластера "Хибины", ядром которого является "Большой Вудъявр", - цель долгосрочного инвестиционного проекта компании "Фосагро".

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Число туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на десятки процентов. Власти Мурманской области рассчитывают, что в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметка в 1 млн туристов будет достигнута в ближайшие 2-3 года. 2025 год в Заполярье объявлен Годом промышленного туризма.