Замгендиректора Росатома: строительство АЭС "Пакш-2" вступает в активную фазу

Этот стратегически важный проект "служит мощным драйвером для развития российско-венгерских отношений", заявила Татьяна Терентьева

БУДАПЕШТ, 2 ноября. /ТАСС/. Росатом ожидает в ближайшее время разрешения Венгерского ведомства по атомной энергии на заливку первого бетона в фундамент АЭС "Пакш-2" и начала активной стадии работ по сооружению новой станции. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева по итогам своей рабочей поездки в Венгрию.

"В настоящий момент ожидаем разрешения венгерского регулятора на заливку первого бетона. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Разрешение необходимо для начала непосредственно строительных работ в активной фазе, хотя в настоящий момент на площадке уже ведется подготовка, включая строительство ключевых объектов", - сказала Терентьева.

Она подчеркнула, что этот стратегически важный проект "служит мощным драйвером для развития российско-венгерских отношений". Сейчас на сооружении двух новых энергоблоков в Пакше работают около 300 российских специалистов, и их число будет постоянно увеличиваться. Это сопряжено с серьезными организационными, кадровыми, социально-бытовыми вопросами, но у Росатома накоплен большой опыт в их решении.

"Росатом строит атомные станции по всему миру: в Бангладеш, Египте, Индии и других странах, - напомнила Терентьева. - Сложилась определенная кадровая политика в отношении персонала проекта сооружения, приняты решения по льготам и компенсациям, которые создают мотивацию высококвалифицированных инженеров расти в карьере от проекта к проекту".

Так, в Пакше сегодня работает команда строителей, которая принимала участие в сооружении Белорусской АЭС. "Инженеры из России приезжают с семьями, на проекте сейчас более 100 детей школьного и дошкольного возраста. Сотрудники работают в технологичном и комфортном офисе, живут в отличном жилом комплексе, дети хотят в нашу и венгерские школы и детские сады, обеспечена доступная качественная медицинская помощь", - рассказала заместитель генерального директора госкорпорации.

Она отметила, что "привлечение сотрудников для работы на зарубежных проектах сопряжено с переездом в другую страну на длительное время" и Росатом стремится сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни вдали от дома. В Пакше в их распоряжении жилой комплекс "Лигет" на 92 оборудованные квартиры. "Каждая семья - в отдельной квартире, есть и семьи с тремя детьми, которые живут в четырехкомнатных квартирах. В 2026 году будет происходить поэтапная сдача еще одного жилого комплекса "Лена" на 500 квартир", - сказала Терентьева.

Отношения с местными властями и людьми

С властями Пакша, а также венгерскими государственными органами налажены рабочие контакты, позволяющие быстро решать все вопросы. "Что касается жителей Пакша и соседних поселений, то они понимают значение проекта сооружения новых блоков АЭС для развития и благополучия региона и страны в целом. Да, нагрузка на социально-бытовую инфраструктуру возросла из-за приезжих специалистов, но люди позитивно относятся к нашим работникам и их семьям, с открытостью и готовностью к диалогу. Это дорогого стоит", - подчеркнула Терентьева.

Она считает, что развитию хороших отношений с местным населением способствует также партнерство с Венгрией в гуманитарной сфере, обмен культурными практиками и участие российских сотрудников в волонтерских программах "по различным направлениям - от мемориальной работы по сохранению памяти о воинах, павших в боях Второй мировой войны, до благотворительных акций помощи детскому дому в городе Сексард и шефству над приютом для бездомных животных в Пакше".

Во время рабочей поездки в Венгрию заместитель гендиректора Росатома провела встречи в парламенте страны, приняла участие в заседании Фонда "АТР АЭС" и венгерской общественной организации ТЕIТ, где российская делегация поделилась опытом развития городов-спутников АЭС. По итогам встречи была подписана дорожная карта сотрудничества между Фондом "АТР АЭС" и TEIT на 2026 год.

Российская делегация посетила также города-побратимы Тамаши, Калоча, Дунафельдвар и Сексард, где обсудила с местными властями перспективы сотрудничества. В Пакше состоялся круглый стол с участием мэра города Аниты Херингеш и членов Ассоциации атомных венгерских поселений. Представители Воронежской области рассказали об основных направлениях сотрудничества между правительством региона и Росатомом. Пакш и Нововоронеж являются городами-побратимами с 2015 года.

В настоящее время в Пакше действует АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы. На нее приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно идет строительство ее второй очереди - пятого и шестого энергоблоков по проекту "Пакш-2", разработанному Росатомом. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 в начале 2030-х годов мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с 2 000 МВт до 4 400 МВт. При этом доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%.