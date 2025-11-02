Кабмин выделил еще более 430 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов

Такое решение приняли в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 430 млн рублей в качестве дополнительных средств на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами в 2025 году. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"В 2025 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан - инвалидов и семей с детьми-инвалидами будет дополнительно направлено 433,1 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Уточняется, что средства предназначены для 15 регионов - Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Якутии, Тувы, Чечни, Алтайского края, а также Костромской, Курганской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тверской областей и Еврейской автономной области. Дополнительное финансирование позволит обеспечить новым жильем 60 граждан с ограниченными возможностями.

Работа идет в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".