В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска (оба - Татарстан), Казани и Ульяновска. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.