В аэропортах Дальнего Востока задерживают несколько рейсов

Более 200 пассажиров ждут отправления

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Задержки рейсов зафиксированы в аэропортах Дальнего Востока, отправления ждут более 200 пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Дальневосточная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов. Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс АО "Авиакомпания "Аврора" Хабаровск - Магадан, по причине неблагоприятных погодных условий не смогло совершить посадку в аэропорту Магадана. Борт вынуждено вернулся в Хабаровск. Расчетное время вылета по маршруту в 17:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Также задержан вылет рейса Магадан - Хабаровск. Отправления ожидают 194 пассажира.

Кроме того, по техническим причинам в аэропорту Хабаровска отложен рейс АО "Авиакомпания "Россия" в Благовещенск, запланированный сегодня на 13:30 по местному времени. Расчетное время вылета 3 ноября в 05:30 по местному времени. На рейс зарегистрированы 63 пассажира.

"Магаданская и Хабаровская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение перевозчиками прав пассажиров", - говорится в сообщении.