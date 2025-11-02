Польский депутат Плачек: граждан вынуждают выплачивать долги Украины

Деньги польских налогоплательщиков идут на оплату процентов по кредитам Киева перед Европейским Союзом, отметил политик

Редакция сайта ТАСС

Депутат польского сейма от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Плачек © Klaudia Radecka/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Деньги польских налогоплательщиков идут на оплату процентов по кредитам Украины перед Европейским Союзом. Об этом сообщил депутат польского сейма от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Плачек.

"Польша выплатила в 2024 году более 102 млн злотых по процентам по кредиту, предоставленному Украине Еврокомиссией. Украине - не Польше. Речь идет о процентах, возникающих из кредита, заключенного между Еврокомиссией и Украиной, а не Польшей", - заявил депутат.

В диалоге с Минфином страны Плачек выяснил, что в 2025 году Польша планирует выплатить более 110 злотых по украинскому кредиту, и "подобные суммы" в 2026 и 2027 году соответственно.

Ранее партия "Конфедерация" выпустила заявление, в котором отметила, что страна не может принимать в качестве беженцев "тысячи украинских мужчин, которые должны защищать свою страну, что возлагает на польских налогоплательщиков финансовое бремя их дезертирства".