Польский депутат Плачек: граждан вынуждают выплачивать долги Украины
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Деньги польских налогоплательщиков идут на оплату процентов по кредитам Украины перед Европейским Союзом. Об этом сообщил депутат польского сейма от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Плачек.
"Польша выплатила в 2024 году более 102 млн злотых по процентам по кредиту, предоставленному Украине Еврокомиссией. Украине - не Польше. Речь идет о процентах, возникающих из кредита, заключенного между Еврокомиссией и Украиной, а не Польшей", - заявил депутат.
В диалоге с Минфином страны Плачек выяснил, что в 2025 году Польша планирует выплатить более 110 злотых по украинскому кредиту, и "подобные суммы" в 2026 и 2027 году соответственно.
Ранее партия "Конфедерация" выпустила заявление, в котором отметила, что страна не может принимать в качестве беженцев "тысячи украинских мужчин, которые должны защищать свою страну, что возлагает на польских налогоплательщиков финансовое бремя их дезертирства".