Чернышенко обозначил перспективные направления сотрудничества России и Китая

Вице-премьер РФ отметил увеличение поставок природного газа по новым маршрутам

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Георгий Чернышов/ ТАСС

НИНБО /Китай/, 2 ноября. /ТАСС/. Увеличение поставок природного газа по новым маршрутам - одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и Китая. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании 29-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в рамках рабочего визита в КНР.

"Хочу отметить и поблагодарить лично вас, [вице-премьер Госсовета КНР] товарищ Хэ Лифэн, за большой вклад в достижение достигнутых между нашими странами договоренностей и эффективную защиту экономических интересов Китая и России. Среди перспективных направлений, о которых вы уже сказали, - открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам", - сказал он.

Вице-премьер также отметил активную работу над проектами промышленной кооперации в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов и других перспективных продуктов.

По его словам, доброй традицией уже стало проведение в Китае фестивалей-ярмарок "Сделано в России" с участием российских артистов и спортсменов. Очередное такое событие Российский экспортный центр организовал в центре Пекина в конце августа, накануне визита президента РФ Владимира Путина, уточнил Чернышенко.