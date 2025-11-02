В аэропортах Сибири почти 700 пассажиров ждут вылета

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 700 пассажиров ожидают вылета в аэропортах Новосибирска, Омска, Новокузнецка, Томска и Красноярска из-за позднего прибытия самолетов или замены самолета. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Сегодня в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена длительная задержка рейса авиакомпании "Северный ветер" в город Сочи, вылета ожидают свыше 160 пассажиров", - говорится в сообщении.

Из-за замены воздушного судна в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского отложено выполнение рейса перевозчика "Победа" в Москву. Ожидают посадки на борт более 180 пассажиров. "По аналогичным причинам задержаны рейсы авиакомпаний "Руслайн", "Северный ветер", "Якутия", "Ямал", следующие по маршрутам из Томска, Новокузнецка, Новосибирска в населенные пункты Нижневартовск, Казань, Эльга, Салехард. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 10 детей", - добавили в транспортной прокуратуре.

Правоохранители проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.