Bloomberg: ОПЕК+ может в декабре нарастить добычу на 137 тыс. б/c

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Восьмерка" ОПЕК+ планирует на встрече в воскресенье снова согласовать увеличение добычи нефти на 137 тыс. б/с в декабре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

"Ожидается, что ключевые члены во главе с Саудовской Аравией утвердят возобновление приостановленной добычи примерно на 137 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре "восьмерка" ОПЕК + полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана.

В октябре государства ОПЕК+ начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, на ноябрь также было принято решение об увеличении добычи на 137 тыс. б/с.