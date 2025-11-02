Россия прекращает действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД РФ уведомить Хельсинки о том, что РФ снимает с себя обязательства по поставке компенсационной энергии по договору из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действий энергетического соглашения между Россией и Финляндией об использовании участка реки Вуокса, управляемого Светогорской гидроэлектростанцией и ГЭС Иматра. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что, руководствуясь статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», принято предложение Министерства иностранных дел и Министерства энергетики России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительствами СССР и Финляндии об энергетическом использовании участка реки Вуокса, ограниченного гидроэлектростанциями Светогорской и Иматра, которое было подписано 12 июля 1972 года в Хельсинки.

Уточняется, что Мишустин поручил МИД РФ уведомить Финляндию о том, что РФ снимает с себя обязательства по поставке компенсационной энергии по договору из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию.