"Восьмерка" ОПЕК+ нарастит в декабре добычу нефти на 137 тыс. б/с

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Восемь ведущих стран ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню ноября), а в I квартале 2026 г. возьмет паузу по наращиваю добычи, сообщили в ОПЕК по итогам встречи "восьмерки".

В заявлении подчеркивается, что решение о росте добычи принято на фоне стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий. Кроме того, в связи с сезонностью "восьмерка" решила приостановить дальнейшее увеличение добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Участники соглашения подтвердили, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. ОПЕК традиционно отмечает, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка, а также, что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий.

По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия в декабре смогут нарастить добычу на 41 тыс. б/с каждая, Ирак - на 18 тыс. б/с, ОАЭ - на 12 тыс. б/с, Кувейт - на 10 тыс. б/с, Казахстан - на 7 тыс. б/с, Оман - на 4 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с. Теперь квота России на добычу составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с. Эти же квоты для "восьмерки" будут действовать и в январе - марте 2026 года, следует из данных ОПЕК.

Учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной некоторыми странами ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения добычи "восьмеркой" ОПЕК+ в декабре, по расчетам ТАСС, составит 101 тыс. б/с.

Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 30 ноября.