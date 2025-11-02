Россия по новому графику ОПЕК+ не будет компенсировать перепроизводство нефти

РФ должна была выполнить свои обязательства в октябре

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия с ноября 2025 года больше не будет компенсировать перепроизводство нефти, так как страна должна была полностью выполнить свои обязательства в октябре. Это следует из обновленных планов компенсаций, которые секретариат ОПЕК получил от России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Омана.

По данным таблицы, последний раз Россия должна была компенсировать перепроизводство в октябре в размере 10 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Согласно предыдущему графику, Россия до конца 2025 года должна была сократить 136 тыс. б/с.

Добыча нефти в РФ ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных ограничений.

С апреля 2025 года РФ, согласно плану ОПЕК+, приступила к росту добычи, этот показатель будет постепенно увеличиваться каждый месяц. Изначально восстановление добычи рассчитано до сентября 2026 года, однако ОПЕК+ начал наращивать добычу более высокими темпами на фоне благоприятной ситуации на рынке нефти.