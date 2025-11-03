Депутат Немкин: в конце года активизируются мошенники с предложениями "банков"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Активизация мошенников, которые используют схемы с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями, может произойти в конце года, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"К концу года можно ожидать активизацию мошенников, использующих схемы с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями. Этот период традиционно связан с повышенной финансовой активностью граждан: кто-то подводит итоги года, кто-то ищет возможности выгодно вложить средства или получить дополнительные выплаты. Этим и пользуются злоумышленники - они создают правдоподобные легенды о новых госпрограммах, специальных вкладах для пенсионеров или гарантированных инвестициях под высокий процент", - сказал парламентарий.

Он пояснил, что особенностью современных схем является их максимальная убедительность. Преступники стали тщательно копировать брендинг и визуальный стиль крупных банков, подделывают сайты, страницы в соцсетях и даже звонки из якобы службы поддержки. Также, как отметил депутат, с помощью нейросетевых инструментов мошенники генерируют персонализированные обращения и документы, делая обман практически неотличимым от официальных предложений, при этом они часто используют базы утекших данных, чтобы обращаться к гражданам по имени, усиливая эффект доверия.

Вместе с тем, как констатировал Немкин, в последние месяцы набирает обороты еще одна форма обмана, по которой мошенники под видом инвестиционных платформ предлагают вложить средства в государственные облигации, инновационные проекты или цифровые активы. "На деле это тщательно продуманные пирамиды, где людям обещают высокий доход и демонстрируют "прибыль" на фейковых сайтах. Нередко за такими схемами стоят международные группировки, использующие подставных лиц и офшорные площадки, что затрудняет расследование", - добавил Немкин.

Кроме того, серьезную угрозу представляют также звонки и рассылки от имени Центробанка или финансового омбудсмена, в ходе которых преступники убеждают граждан перевести деньги на резервный счет для защиты от хакеров, в затем исчезают. Парламентарий отметил, что такого вида атаки становятся все более массовыми, а мошенники используют подмену номеров и поддельные сайты и, в ряде случаев, искусственный интеллект для синтеза голосов и даже видеосвязи.

"Для противодействия подобным схемам важно не только совершенствовать антифрод-механизмы, но и усиливать контроль за онлайн-рекламой, особенно в соцсетях и на видеоплатформах. Именно там чаще всего распространяются объявления о "госпрограммах инвестирования" и "доходных вкладах". А гражданам следует помнить: если предложение звучит слишком выгодно, чтобы быть правдой - скорее всего, так и есть. Проверять любую информацию стоит только через официальные сайты банков, Минфина и Банка России", - заключил Немкин.