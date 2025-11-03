Xinhua: в Китай прошел китайско-российский научно-технический форум

В нем приняли участие более 240 специалистов из двух стран

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Четвертый китайско-российский научно-технический форум прошел в Харбинском политехническом университете (провинция Хэйлунцзян). Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Провинция Хэйлунцзян обладает уникальными преимуществами в плане двухстороннего российско-китайского сотрудничества, поскольку имеет давние исторические связи и прочную гуманитарную основу взаимодействия с РФ. В последние годы стороны непрерывно развивают высокоуровневое углубленное взаимодействие, добиваясь значительных результатов", - заявил, выступая на мероприятии, замглавы Управления науки и технологий провинции Хэйлунцзян Ши Чжаохуэй.

В мероприятии приняли участие более 240 специалистов из двух стран, в том числе более 140 ученых из около 50 российских научно-исследовательских институтов.

Участники форума обсудили передовые научно-технические разработки в области энергетики, физики, исследования космоса и др.