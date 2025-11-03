Почти половина россиян готовы переплачивать за продукты с безопасным составом

Основным мотивом для выбора органических продуктов для 54% является забота о здоровье

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Почти половина россиян (46%) готовы переплачивать за органические продукты с безопасным составом. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении ТАСС.

Кроме этого, 26% опрошенных готовы переплачивать за органические продукты из-за их вкуса, 31% - за большее содержание питательных веществ, 10% - за производство, которое наносит меньше вреда окружающей среде.

Большинство (78%) респондентов заявили, что с той или иной частотой берут органические продукты, из них 18% покупают их 1-2 раза в неделю или чаще, 33% - один и более раз в месяц, 27% - реже раза в месяц. При этом 85% респондентов ответили, что знают (31%) или имеют общее представление (54%) о том, что такое органические продукты.

Основным мотивом для выбора органических продуктов для 54% является забота о здоровье, для 52% - польза для организма и безопасный состав, 26% покупают органические продукты для заботы о семье, 24% - для получения питательных веществ и заботы о здоровье, говорится в исследовании. При этом 15% считают, что органические продукты вкуснее обычных продуктов. По мнению 8%, выбор органических продуктов позволяет сэкономить, а также нанести меньше вреда окружающей среде, отметили в Роскачестве.

Чуть более половины россиян (56%) покупают органические продукты в сетевых магазинах (супермаркетах, гипермаркетах), 41% - в продуктовых магазинах у дома, 24% - в специализированных магазинах органических продуктов и 20% заказывают онлайн.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов из числа жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек во всех федеральных округах.