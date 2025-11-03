Минэнергетики ОАЭ: миру нужно больше энергии, и для этого нужны новые инвестиции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Миру определенно потребуется больше энергии, и нужно создать благоприятные условия для инвестирования, чтобы обеспечивать потребности, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в ходе ADIPEC. При этом он не ожидает сценария переизбытка на рынках.

"Миру, безусловно, потребуется больше ресурсов. Этими ресурсами, безусловно, будут больше нефти, определенно больше газа, определенно больше возобновляемой энергии. И нам нужно убедиться, что экономический климат для инвестиций позволяет нам это сделать", - сказал он.

Глава Минэнерго отметил, что для будущих инвестиций сейчас нужно достигнуть баланса между потребностями клиентов и мировым спросом.

Он также отметил, что с развитием ИИ и центров обработки данных миру определенно потребуется больше энергии.

"Я не буду говорить о сценарии переизбытка предложения. Я не вижу этого. Я не могу это обосновать. Я думаю, что все, что мы видим, - это рост спроса", - отметил министр.