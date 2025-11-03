Мишустин: РФ готова нарастить поставки продуктов питания, полюбившихся в КНР

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев 2025 года прибавил 15%, отметил премьер-министр

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России", - анонсировал Мишустин.