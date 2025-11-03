Мишустин: порядка 20 тыс. россиян учатся в китайских вузах

В России учатся свыше 50 тыс. молодых людей из Китая

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай расширяют взаимодействие в области подготовки кадров. Сейчас в Китае получают образование около 20 тыс. россиян. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Расширяется сотрудничество в области высшего образования. В России учатся свыше 50 тыс. молодых людей из Китая. В китайских вузах сейчас - порядка 20 тыс. российских студентов", - такую статистику привел Мишустин.

Он отметил, что вопросу подготовки кадров уделяется большое внимание. По его словам, страны обеспечивают выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей о проведении в России и Китае "перекрестного" Года образования и создании Российско-Китайского института фундаментальных исследований.

Мишустин добавил, что также формируется объединенная сеть исследовательской инфраструктуры установок класса "мегасайенс", необходимая для совместных инновационных научных разработок.