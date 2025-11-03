Мишустин надеется на рост показателей в туризме с КНР на фоне отмены виз для РФ

Премьер-министр России отметил интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин надеется, что объем туристических обменов между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом на фоне отмены китайских виз для россиян. Об этом он сообщил, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов", - сказал он.

"Этому способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай", - добавил Мишустин.