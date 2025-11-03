Мишустин: доля доллара и евро в расчетах РФ и КНР на уровне статпогрешности

Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером, подчеркнул премьер-министр РФ

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в долларах и евро, снизились до минимального уровня. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности", - сказал он.