Экономист Сорал: Турция может ограниченно последовать санкциям США против РФ

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. От Анкары можно ожидать ограниченного следования антироссийским санкциям Вашингтона. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС один из ведущих турецких экономистов Барту Сорал, работавший ранее в должности управляющего в Программе развития ООН.

"В Турции, на мой взгляд, перешли от политики баланса к проатлантической политике. В этом контексте, действительно, следует ожидать, что могут быть новые решения [в контексте исполнения санкций против РФ]. Можно ожидать, что Анкара одобрит определенные запросы США. Я пока не слышал о конкретных новых решениях, но они неизбежны", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать новых финансовых ограничений на российском направлении с турецкой стороны.

Сорал, однако, отметил, что политически Турция, хотя и будет принимать решения для соответствия требованиям США, "но примет такие, которые минимизируют потери для нее самой, удовлетворяя при этом желания Америки". "Бюрократия найдет разумные пути", - отметил он.

Экономист также отметил, комментируя ситуацию с углеводородами и заключенными ранее Турцией и США многолетними газовыми контрактами, что "американский СПГ дороже, а есть еще и стоимость фрахта". "Нет экономически рационального объяснения тому, почему Турция взяла на себя обязательства по контрактам, рассчитанным на 25 лет. Тут исключительно политические мотивы. Хотя у Турции был потенциал стать хабом для российского газа", - отметил собеседник.