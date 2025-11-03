Орешкин: РФ не обращает внимания на действия ЕС по запрету энергоресурсов

Россия планирует сохранять свои доходы, как планирует диверсифицировать поставки, учитывая запрет на импорт российского газа в ЕС, отметил замруководителя администрации президента

АБУ-ДАБИ, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не обращает внимания на действия Европы по вопросу импорта своих энергоресурсов, смотрит в первую очередь на рынок. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе ADIPEC.

"То, что делает Европа, - это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы. <...> Мы же, со своей стороны, фактически не смотрим на решения Европы. Мы смотрим, куда развиваются рынки. А если посмотреть на глобальный рост, то увидим, что Восточная Азия, Южная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка - это регионы, являются движущей силой роста мировой экономики и в будущем будут представлять большую часть мировой экономики", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Россия планирует сохранять свои доходы, как планирует диверсифицировать поставки, учитывая запрет на импорт российского газа в ЕС.