Новак: доля расчетов Москвы и Пекина в нацвалютах достигла 99%

Основные направления торговых расчетов между Россией и Китаем - нефтегазовое сотрудничество, электроэнергетика, угольная отрасль, возобновляемые источники энергии, отметил вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Торговые расчеты между Россией и Китаем практически полностью осуществляются в национальных валютах, их доля составляет 99%. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"И в торговом обороте расчеты идут практически на 99% в национальных валютах. Основные направления, безусловно, - это нефтегазовое сотрудничество, электроэнергетика, угольная отрасль, возобновляемые источники энергии", - отметил вице-премьер.