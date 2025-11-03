РФ и Китай планируют совместную работу над четвертым поколением атомной энергетики

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что задачей госкорпорации является выход на соответствующие договоренности в вопросах строительства атомных электростанций в Китае

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР, в планах Москвы и Пекина - активное использование реакторов на быстрых нейтронах и технологий замкнутого ядерного топливного цикла, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. Вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном он принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.

"Мы должны перейти в этой части (в сотрудничестве в атомной сфере - ред.) к следующему пакету двустороннего сотрудничества, включающему, без сомнения, и развитие строительства атомных электростанциий российского дизайна в Китае, и совместную работу над четвертым поколением атомной энергетики - это замыкание топливного цикла и более активное использование промышленных реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев журналистам.

Он отметил, что госкорпорация ставит перед собой задачу - выход на соответствующие договоренности в вопросах строительства атомных электростанций в Китае. Также, по его словам, задачи по решению взаимовыгодных вопросов.

"В первую очередь - это укрепление сотрудничества в ядерном топливном цикле и, соответственно, повышение вооруженности китайской атомной энергетики с точки зрения урановой продукции", - добавил Лихачев.