Лихачев: Россия и Китай будут развивать логистику грузоперевозок через СМП

Гендиректор Росатома указал на то, что развитие логистики становится не менее важным направлением, чем атомная энергетика

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября /ТАСС/. Россия и КНР планируют развивать логистику грузоперевозок через Северный морской путь (СМП), сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.

Отвечая на вопросы журналистов, Лихачев указал на то, что развитие логистики становится не менее важным направлением, чем атомная энергетика. "Впервые за последнее время это направление очень подробно прописано и в итоговом коммюнике глав правительств, и в нашем совместном плане по наращиванию грузопотока российско-китайских товаров по СМП до 20 млн тонн", - добавил Лихачев.