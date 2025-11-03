Rheinmetall и Victoria построят пороховой завод в Румынии

Глава германского концерна Армин Паппергер сообщил, что это будет одно из крупнейших предприятий в мире для артиллерийских систем

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 3 ноября. /ТАСС/. Германский концерн Rheinmetall и предприятие Victoria в румынском городе Арад построят большой пороховой завод. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в румынской столице.

По словам главы германского концерна Армина Паппергера, на предприятии будет производиться 200 тыс. тонн пороха для местных нужд, особенно для советского калибра 120 мм и для среднего калибра. Премьер-министр Румынии Илие Боложан в свою очередь приветствовал согласие Rheinmetall пересмотреть контракт с тем, чтобы часть цепочки снабжения будущего завода была местной, что позволит предприятию лучше интегрироваться в румынскую экономику. "Благодаря этому партнерству Румыния начинает выглядеть как игрок с потенциалом в оборонной индустрии Юго-Восточной Европы, - подчеркнул Боложан, выступая на пресс-конференции после подписания документа. - Будущий пороховой завод означает инвестиции в €500 млн, примерно 700 новых рабочих мест и особенно преимущество производить порох в Румынии".

"Пороховой завод Rheinmetall - Victoria будет самой современной компанией в мире в этот момент по производству двух- и трехосновного пороха, - отметил Паппергер. - В таком порохе нуждается весь мир и особенно Европа, чтобы помочь обороне, в нем нуждается и Румыния. Мы строим мощности примерно на 60 тыс. зарядов, то есть 300 тыс. модульных зарядов, что означает одно из крупнейших предприятий в мире для артиллерийских систем".