Новак: РФ поставляет углеводороды в КНР на прежнем уровне, несмотря на санкции

Вице-премьер России отметил, что поставки газа увеличились на 31%

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Поставки российских углеводородов в Китай остаются стабильными и примерно соответствуют прошлогодним показателям, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".

Новак отметил, что, несмотря на санкции и сложности, уровень поставок в КНР сохраняется: за девять месяцев было поставлено 72 млн тонн нефти, а по газу наблюдается рост на 31%, с выходом в этом году на проектные мощности "Силы Сибири" в 38 млрд куб. м газа.