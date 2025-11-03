РФ и КНР изучают строительство совместной электростанции

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились о расширении сотрудничества в сфере электроэнергетики

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Россия и Китай договорились о расширении сотрудничества в сфере электроэнергетики, сейчас страны рассматривают возможность совместного строительства электростанции для обеспечения энергией обоих государств. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Отдельное направление - это электроэнергетика. Мы договорились о том, что будем расширять это сотрудничество. Сейчас рассматриваем строительство электростанции совместной для того, чтобы обеспечивать поставки как внутри России, так и поставки для китайских потребителей", - сказал он.

В июле 2025 года Россия и Китай обсудили возможность совместного строительства газовых электростанций и объектов возобновляемых источников энергии. В качестве приоритетных направлений сотрудничества также было отмечено создание электросетей нового поколения и развитие систем передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения для транспортировки как традиционной, так и возобновляемой энергии.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 3 ноября прибыл в Китай с двухдневным визитом. Вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном он принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.