Ущерб логистике Литвы от закрытия границы с Белоруссией может составить €1 млрд

Вице-президент ассоциации грузоперевозчиков республики "Линава" Олег Тарасов заявил, что ситуация близка к катастрофе

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Убытки грузоперевозчиков Литвы из-за действующего с 29 октября закрытия автодорожной границы с Белоруссией могут составить до €1 млрд. Об этом в эфире национального радио LRT заявил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Олег Тарасов.

"Ситуация близка к катастрофе. Если в ближайшее время граница не будет открыта, потери, согласно нашим подсчетам, составят до €1 млрд в год", - сказал он.

По мнению представителя ассоциации, в результате конфликтной ситуации с взаимными ограничениями литовские перевозчики будут вытеснены с рынка перевозки грузов в восточном направлении. "Грузы заберут наши соседи, у которых более гибкая позиция", - считает он. Потери, по словам Тарасова, понесет весь сектор логистики, включая экспедиторов, предприятия складирования.

Белоруссия в ответ на действия Вильнюса 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше.