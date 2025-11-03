Индийские производители провели переговоры с российским бизнесом

В Москве прошла масштабная встреча в формате B2B

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Около 30 индийских компаний, представляющих широкий спектр продовольственных и сельскохозяйственных товаров, провели успешные переговоры с российским бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Федерации индийских экспортных организаций (FIEО), организовавшей деловую миссию.

В Москве состоялась масштабная встреча в формате B2B. Индийские представители также посетили Foodcity - крупнейший оптовый продовольственный центр России, где провели переговоры с дистрибьюторами и торговыми сетями. Кроме того, делегация побывала в центральном офисе Сбербанка, где для нее были организованы встречи с ведущими российскими импортерами продовольствия. Участники обсудили перспективы расширения поставок индийской продукции на российский рынок.

В Санкт-Петербурге индийские компании посетили распределительный центр UTS Group - крупнейшего дистрибьютора в России и странах СНГ, где провели переговоры о логистике и условиях поставок. Также состоялась индийско-российская бизнес-сессия, в ходе которой предпринимателям представили особенности выхода на российский рынок и организовали встречи с торговыми сетями и импортерами.

Как отметили в Федерации индийских экспортных организаций, по итогам поездки в Россию представители компаний из южноазиатской республики выразили уверенность в дальнейшем увеличении поставок индийских продовольственных товаров на российский рынок. Делегация также отметила интерес российских компаний к индийской продукции.