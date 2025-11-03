На конференции ADIPEC открылась зона, посвященная ИИ

АБУ-ДАБИ, 3 ноября. /ТАСС/. Отдельная выставочная зона, посвященная искусственному интеллекту, открылась на нефтегазовой конференции ADIPEC, которая проходит в Абу-Даби с 3 по 6 ноября, передает корреспондент ТАСС.

В частности, на выставочной части представлены разработки таких компаний как TotalEnergies, Microsoft, IBM, нефтесервисной SLB и других.

Представители TotalEnergies рассказали журналистам о представленной разработке на основе искусственного интеллекта, которая помогает быстро найти ответ на вопрос, связанный с техникой безопасности на производстве.

Кроме того, в рамках этой зоны проходят отдельные сессии, посвященные искусственному интеллекту.