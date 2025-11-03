В Белоруссии назвали сверхнапряженным выполнение прогноза развития на 2026 год

Планируется, что на инвестиционные цели за счет всех источников финансирования будет направлено на 3,1% больше, чем в 2025 году

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин назвал сверхнапряженной задачу по выполнению важнейших прогнозных параметров развития страны на 2026 год. Об этом сообщило агентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утвердил важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2026 год, в частности, рост ВВП на уровне 2,8%. Планируется, что на инвестиционные цели в 2026 году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3,1% больше, чем в 2025 году. Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7% с преимущественным наращиванием его физических объемов. Согласно документу, целенаправленная работа над качественным развитием и расширение экспортного потенциала позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4,8%.

"Когда мы начинали разрабатывать прогнозные документы, эти параметры были, скажем так, умеренно напряженными. Сегодня эти параметры выглядят сверхнапряженно", - сказал руководитель правительства.

Турчин добавил, что цифры, которые правительство предложило президенту для утверждения, "выверены".

"Но я еще раз хочу сказать, в сегодняшних реалиях они выглядят весьма и весьма напряженно", - заявил премьер-министр.

В то же время правительство, по его словам, благодарно главе государства за то, что он поддержал предложения по ключевым показателям социально-экономического развития страны.

"Документы подписаны в том виде, в котором их вносило правительство", - сказал Турчин.