В России запустили акцию для знакомства молодежи с миром предпринимательства

Участники смогут почувствовать себя предпринимателями, попробовать создать свой проект и получить персональный сертификат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение первых с 3 ноября запустило всероссийскую акцию "Действуй", цель которой дать молодым людям в возрасте 14-25 лет почувствовать себя предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба Движения первых.

Всероссийская акция проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и ПАО "Сбербанк". Частью проекта, как уточнили в пресс-службе, могу стать молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, их родители и педагоги из всех регионов страны. Участники смогут почувствовать себя предпринимателями, попробовать создать свой проект и получить персональный сертификат.

"Акция предоставляет участникам возможность не только прикоснуться к миру предпринимательства, но и почувствовать свою сопричастность к нему, осознать потенциал собственных идей и инициатив. В процессе участия ребята получают первый импульс, вдохновение к действию, а затем - возможность присоединиться к клубу молодых предпринимателей "Действуй", где открывается полный спектр возможностей для дальнейшего развития", - приводятся слова заместителя председателя правления Движения первых Ксении Яновой.

Акция продлится до 18 ноября, поучаствовать в проекте можно в свободном формате и самостоятельно выбрать интересующую активность. Участникам доступен онлайн-тест "Какой ты предприниматель", позволяющий узнать свои сильные стороны и предпринимательский тип. Благодаря тесту "Бизликбез" можно проверить свои знания о российских предпринимателях, бизнес-терминах и процессах. Также молодые люди смогут воспользоваться симулятором создания своего дела, где можно запустить собственный проект как онлайн, так и очно, в своем отделении Движения первых.

Кроме того, проект поможет участникам в оценке своих шансов еще до появления реального дела. Проект также предполагает проведение живых встреч и мероприятий. Так, в пяти регионах РФ на площадках ПАО "Сбербанк" пройдут предпринимательские диктанты и экскурсии по офисам банка.

Молодые люди, выполнившие все задания, получат сертификат участника, который дает дополнительные баллы на первом этапе Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству.