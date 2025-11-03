Россия поможет китайским судам освоить правила прохода по Севморпути

Стороны будут готовить специалистов для плавания в полярных водах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин достигли договоренности об обучении экипажей китайских судов для прохода по Северному морскому пути. Соответствующий меморандум 3 ноября подписали Россия и Китай, отметил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Сегодня был подписан очень важный меморандум об учении китайских экипажей, китайских судов правилам прохода по Северному морскому пути. <…> Конечно, это особые условия, <…> поэтому мы им помогаем, учим", - отметил министр, комментируя итоги 30-й регулярной встречи глав правительств России и КНР, состоявшейся в Пекине. По его словам, проход первого транзитного рейса из Китая в Европу по Севморпути стал "большим достижением".

Согласно меморандуму, Россия и Китай будут готовить специалистов для плавания в полярных водах. Обучение высококвалифицированных специалистов из Китая будет осуществляться по международным стандартам на базе Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

"Помимо теоретической подготовки китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях, что обеспечит высокий уровень готовности к работе в сложных полярных условиях", - отметили в министерстве.

Подписанный российско-китайский меморандум отражает общее стремление России и Китая к развитию партнерства в области торгового судоходства и укреплению кадрового потенциала для эксплуатации судов на Севморпути.

"Меморандум направлен на создание условий для повышения уровня безопасности судоходства в Арктических водах, защиты жизни моряков и сохранения морской среды в особо чувствительных покрытых льдами регионах Мирового океана" - отметил Никитин.