Росатом в Туркмении представил свои возможности по развитию атомной энергетики

Гендиректор представительства корпорации по Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов отметил, что современный мир движется в сторону зеленого источника электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Росатом представил свои компетенции и возможности по развитию атомной энергетики на международной конференции "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана".

"С точки зрения мирового тренда, современный мир, безусловно, движется в сторону зеленого источника электроэнергии. Это прежде всего связано с вопросами экологии, в том числе, это касается Туркменистана. <…> И, с точки зрения дальнейшего развития, в 2050 году обязательства или планы стран по развитию атомной энергетики будут утраиваться, практически в три раза будут увеличена доля атомной энергетики. И, конечно, с точки зрения сегодняшней электроэнергии, собственно, сегодняшние вопросы экологии важны, доля выбросов от производства электроэнергии составляет более 70% общего количества", - рассказал в ходе выступления на конференции генеральный директор представительства Госкорпорации "Росатом" по Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов.

По его мнению, все развитие электроэнергии будет и дальше стремиться в сторону зеленых источников. "И поэтому важно, в том числе уже сейчас, начинать делать заделы и создавать возможности для того, чтобы развивать возобновляемые источники энергии, атомную энергию и зеленые источники в целом. Росатом, безусловно, глобальный лидер с точки зрения атомной энергетики, как в России, так и в мире", - отметил он.

Константинов указал, что создание и развитие атомной энергетики дает импульсы для развития смежных отраслей, науки, смежных технологий, таких как ветроэнергетика, водородная энергетика, система накопления энергии и других. Также создание атомной отрасли решает важные вопросы подготовки кадров, открытия образовательных учреждений, которые готовят физиков-ядерщиков.

Международная конференция и выставка "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана" (CIET 2025) проходит 3-4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. В ней участвуют свыше 500 делегатов из разных стран, в том числе представители профильных отраслевых ведомств, компаний, международных институтов развития и т. д.