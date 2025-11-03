В России перерабатывают до 90% отработавшего ядерного топлива

Стране это позволяет делать развитие технологий, отметил генеральный директор представительства госкорпорации "Росатом" по Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов

АШХАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Развитие технологий позволяет в России перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщил генеральный директор представительства госкорпорации "Росатом" по Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов.

"Очень важно, что современные атомные электростанции, - это в том числе технологии работы с отработавшим ядерным топливом, - стремительно развиваются. Например, сейчас в России мы уже умеем перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива, и в перспективе до 2030-го года развиваются технологии замкнутого топливного цикла, когда технологии отработавшего топлива вообще не будет, оно будет полностью перерабатываться и загружаться в атомную станцию как новое", - сказал он в ходе выступления на конференции "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана".

Международная конференция и выставка "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана" (CIET 2025) проходит 3-4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. В ней участвуют свыше 500 делегатов из разных стран, в том числе представители профильных отраслевых ведомств, компаний, международных институтов развития и т. д.