Еврокомиссия изучает решение парламента Болгарии ограничить экспорт авиатоплива

ЕК также работает в контакте с другими странами ЕС, указал ее представитель Олоф Джилл

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия изучает решение парламента Болгарии ограничить экспорт авиатоплива и дизеля в страны ЕС и за пределы сообщества на предмет соответствия нормам единого рынка ЕС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

"Еврокомиссия работает в контакте с Болгарией и другими странами ЕС, чтобы понять его возможные последствия", - заявил Джилл, отвечая на вопрос, нарушают ли действия правительства Болгарии нормы единого рынка ЕС.

31 октября парламент Болгарии большинством голосов принял решение о временном ограничении вывоза дизельного и авиационного топлива из страны, чтобы предупредить возможную спекуляцию на топливном рынке в связи с санкциями, наложенными США на российскую компанию "Лукойл", которая владеет крупнейшим НПЗ в Болгарии.