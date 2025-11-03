Der Tagesspiegel: экономика Финляндии падает на фоне роста расходов на оборону

Безработица среди молодежи достигла критического показателя, увеличившись до 23%, передает газета

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии направляют миллиарды евро на оборону и вынуждены после вступления в НАТО соблюдать требования альянса по расходам на оборону, в то время как экономика страны падает, а безработица растет. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Der Tagesspiegel.

"Финляндия вкачивает миллиарды в оборону, в то время как экономика годами падает, а уровень безработицы стремительно растет", - отмечается в материале. Автор указал на то, что страна оказалась перед дилеммой, когда вынуждена увеличивать расходы на оборону и одновременно поддержать слабеющую экономику. При этом безработица среди молодежи достигла критического показателя, увеличившись до 23%.

После вступления страны в НАТО Финляндии приходится к тому же соблюдать обязательства в рамках альянса и тратить значительные средства на охрану границы с Россией, протяженность которой составляет более 1,3 тыс. км. На оборону Хельсинки выделяет сегодня €6,5 млрд евро, что на €500 млн больше, чем в 2024 году.

"Нам нужно больше денег", - приводит издание слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, сказанные им во время беседы с немецкими журналистами. Как пишет издание, в рамках переговоров по проекту бюджета обсуждается вопрос о замораживании финансирования части программ высшего образования, из-за чего университеты могут не досчитаться в ближайшие два года более €160 млн.

"Финляндия застревает между линией фронта и потребностью в финансах", - указывается в статье.