В США выделят половину суммы на оказание продпомощи населению в ноябре

Минсельхоз таким образом частично удовлетворил требование суда в штате Род-Айленд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства США выделит половину средств, необходимых для оказания продовольственной помощи малоимущему населению страны в ноябре. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на решение ведомства.

Как поясняет газета, Минсельхоз США таким образом частично удовлетворил требование суда в штате Род-Айленд, который 31 октября предписал администрации президента США Дональда Трампа выделить финансирование на оказание продовольственной помощи, необходимой примерно 42 млн американцев. Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что средний размер выплат по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) составляет в США $190 на человека. При этом поступление средств может занимать до двух недель.

31 октября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на программу из-за шатдауна правительства. При этом американский лидер отметил, что если суд предоставит Белому дому соответствующее юридическое указание, то он сочтет честью обеспечить финансирование по программе SNAP, как это произошло с выплатами для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.