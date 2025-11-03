ОАЭ намерены приобрести у Азербайджана долю в Южном транспортном коридоре

Необязывающее соглашение о приобретении было подписано на полях нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Эмиратская XRG - инвестиционное подразделение национальной нефтяной компании ADNOC - подписала необязывающее соглашение с Министерством экономики Азербайджана о приобретении доли в Южном транспортном коридоре. Как сообщило эмиратское информационное агентство WAM, документ был подписан на полях нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

В состав Южного транспортного коридора входят активы в сфере добычи природного газа, а также сеть трубопроводов протяженностью около 3,5 тысяч километров, соединяющих Азербайджан с Турцией и странами Южной Европы. Пропускная способность системы достигает 26 млрд кубометров газа в год.

XRG владеет 30-процентной долей в газоконденсатном месторождении Абшерон на шельфе Каспийского моря. В мае 2024 года азербайджанская государственная компания SOCAR заключила сделку с ADNOC о приобретении 3% в концессиях Сарб и Умм-Лулу, расположенных в эмирате Абу-Даби.

Южный транспортный коридор принадлежит Министерству экономики Азербайджана и компании SOCAR. Среди активов проекта - доли в газоконденсатном месторождении Шах-Дениз, а также в Южно-Кавказском газопроводе, Трансанатолийском газопроводе и Трансадриатическом газопроводе.