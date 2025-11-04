"Цифровое небо" в тестовом режиме запускают над четырьмя регионами России

Платформу начнут использовать в Самарской, Оренбургской, Сахалинской и Еврейской автономной областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Платформа "Цифровое небо" запущена над Самарской, Оренбургской, Сахалинской и Еврейской автономной областями, где реализуется экспериментальный правовой режим по использованию БПЛА в сельском хозяйстве. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС и которое вступает в силу 4 ноября.

Платформа предназначена в том числе для автоматизации процессов и взаимодействия участников экспериментального режима. В опытном районе - территории, где проходит эксперимент, - будут осуществляться цифровые полеты. Именно они будут контролироваться при помощи "Цифрового неба" - ресурс поможет обеспечить комплексное и безопасное применение беспилотных систем.

Платформа внедряется с целью сбора и отображения данных наблюдения за воздушным пространством опытного района и прилегающих территорий, получения оперативной информации о техническом состоянии беспилотной авиасистемы.

Отмечается, что особое внимание будет уделено безопасности "всех участников (в том числе не являющихся субъектами экспериментального правового режима) воздушного движения "бесшовное цифровое небо"- единой интеллектуальной цифровой среды взаимодействия, <…> обеспечивающей автоматизированное и безопасное взаимодействие пилотируемых воздушных судов и беспилотных воздушных судов в едином воздушном пространстве Российской Федерации и в рамках единого правового поля".

Обширная интеграция

"Цифровое небо" интегрирует уже существующие сервисы, которые способны выявлять нарушения условий полетов дронов - "Небосвод" и "Ранавиа". "Небосвод" обеспечивает бесконфликтное воздушное движение и информационную безопасность полетов, а также предотвращает возможные столкновения в небе. "Ранавиа" же, в свою очередь, позволяет сопровождать коммерческую эксплуатацию беспилотных авиационных систем и включает в себя модули аналитики для анализа надежности бортовых компонентов и авиационных инцидентов для отчетности перед авиационными властями в рамках системы управления безопасности полетов.

Платформа включит в себя и другие сервисы, которые предложат организации, принявшие участие в эксперименте по внедрению беспилотников в сельское хозяйство на территории четырех регионов.

"Цифровое небо" позволит обеспечить "интеграцию беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации".